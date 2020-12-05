Клуб Adrenaline Stadium отпечатан из-за нарушений антиковидных мер

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Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium за нарушение ковидных мер во время концерта группы "Кипелов". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу отдела Роспотребнадзора Алексея Худобородова.
По словам эксперта, во время выступления музыкального коллектива сотрудники зала не обеспечили контроль за соблюдением соцдистанции, а также марочно-перчаточного режима посетителями мероприятия.
"Указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки", – пояснил Худобородов.
По словам специалиста, клубу грозит административное наказание в размере до 500 тысяч рублей или приостановление работы клуба на срок до 90 суток.
"В настоящее время по данному нарушению территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в САО возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, организуются мероприятия с целью опечатывания помещений клуба", – заключил Худобородов.
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