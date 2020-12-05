Нарушения режима работы в ночное время нашли в общепите на Трехгорной мануфактуре

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Сотрудники объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы в ходе в ночь с 4 на 5 декабря проверили заведения на Трехгорной мануфактуре на предмет соблюдения правил профилактики коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Инспекторы оценили, как выполняется требование о прекращении работы после 23:00.

"Инспекторы ОАТИ проверили все предприятия общепита на Трехгорной мануфактуре. Было выявлено несколько заведений, где посетители находились после 00:00, по данным нарушениям будут составляться протоколы", – заявил главный инспектор организации Иван Гжеляк.

Он также отметил, что несколько заведений были закрыты до 00:00 после профилактической беседы с инспекторами и сотрудниками полиции.

В начале декабря специалисты ОАТИ выявили нарушение антиковидных мер в головном офисе компании Adidas в Москве. Выяснилось, что здесь не используют средства индивидуальной защиты.

