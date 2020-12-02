Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в аквапарке в Перове

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Специалисты Роспотребнадзора проверили аквапарк "Карибия" в Перове на соблюдение мер профилактики коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ведомства Любовь Чердакову.

"Во время проверки наши специалисты не обнаружили нарушений. В аквапарке соблюдаются все необходимые меры профилактики COVID-19", – рассказала она.

Ранее специалисты ОАТИ выявили нарушение антиковидных мер в головном офисе компании Adidas в Москве. Эксперты выяснили, что сотрудники компании не соблюдают меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, не используют средства индивидуальной защиты – перчатки и маски.