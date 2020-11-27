Букмекерскую контору на юго-западе Москвы могут оштрафовать за работу в ночное время

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Букмекерская контора "Фонбет" на Ленинском проспекте столицы может быть оштрафована на сумму до 300 тысяч рублей за работу в ночное время, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергея Михайлова.

"Инспекторским составом ОАТИ в ходе рейда по Ленинскому проспекту было выявлено заведение – букмекерская контора "Фонбет", – которое осуществляло свою деятельность после 23:00", – заявил Михайлов.

По его словам, во время визита инспекторов в заведении находились посетители.

"К данной организации будут применены административные санкции по статье 20.6.1 КоАП РФ, где штраф достигает 300 тысяч рублей", – сообщил инспектор.

Ранее стало известно, что работа 326 объектов в Москве приостановлена в связи с нарушениями мер профилактики коронавируса. За выявленные нарушения наложено около 3 тысяч штрафов на сумму 35,8 миллиона рублей.