Спортбар на юго-востоке Москвы могут оштрафовать за работу в ночное время

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Спортбар "Пивной Папа" на юго-востоке столицы могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей за работу после 23:00, сообщает Агентство "Москва".

Во время проверки заведений на предмет соблюдения работы в ночное время было установлено, что в спортбаре на Братиславской улице, доме 16, корпусе 2, в 00:30 находились посетители, распивавшие спиртные напитки.

На место вызвали сотрудников полиции, после чего заведение закрылось. Теперь организации выдадут уведомление о привлечении к административной ответственности.

Ранее стало известно, что работа 326 объектов в Москве приостановлена в связи с нарушениями мер профилактики коронавируса. За выявленные нарушения наложено около 3 тысяч штрафов на сумму 35,8 миллиона рублей.