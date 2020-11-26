Почти 40 млн руб выплатят столичные организации за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Работа 326 объектов в Москве приостановлена в связи с нарушениями мер профилактики коронавируса. Решение приняло управлением Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.
Рейд по местам массового скопления людей в столице усилен, так как в городе ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Его проводят 384 специалиста Роспотребнадзора совместно с представителями департамента торговли и услуг, Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, Объединением административно-технических инспекций города Москвы.
Среди самых частых нарушений – отсутствие запаса дезинфицирующих средств, масок и перчаток, санитайзеров с антисептиками, процедуры термометрии, несоблюдение норм социального дистанцирования, отсутствие контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима, игнорирование мер по обеззараживанию воздуха.
Только с сентября 2020 года выписано порядка 1,4 тысячи штрафов на сумму более 18 миллионов рублей. Деятельность 175 организаций приостановлена.
"Всего на соблюдение противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, было проверено 15,5 тысячи объектов, за выявленные специалистами управления нарушения наложено около 3 тысяч штрафов на сумму 35,8 миллиона рублей, деятельность 326 объектов была приостановлена", – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что контроль организаций будет продолжен.
Ранее сообщалось, что более 4,2 миллиона рублей выплатят москвичи за непредоставление тестов на COVID-19 после возвращения в Россию из-за границы.
В Москве проводят рейды по выявлению нарушителей масочного режима
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