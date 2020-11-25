Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в парикмахерской на юго-востоке Москвы

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Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в парикмахерской на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста – эксперта управления Роспотребнадзора по Москве Елену Калугину.

Она рассказала, что в парикмахерской, расположенной на Братиславской улице, доме 12, не проводилась термометрия сотрудников и посетителей, а также не соблюдался перчаточно-масочный режим. Помимо этого, не проводилась дезинфекция предметов.

"В помещении имеется только одно устройство для обеззараживания воздуха, чего явно недостаточно. Парикмахерская на момент осмотра не представила документы, подтверждающие проведение очистки системы вентиляции. Также не представлены документы, подтверждающие проведение ПЦР-обследования сотрудников на новую коронавирусную инфекцию", – добавила Калугина.

Она подчеркнула, что за данные нарушения индивидуального предпринимателя могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей или закрыть организацию на срок до 90 суток.

На прошлой неделе специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции в фитнес-клубе на улице Лобачевского, доме 74. В ходе рейда был выявлен ряд нарушений.

В результате было возбуждено дело об административном правонарушении. Индивидуальному предпринимателю грозит штраф в размере до 150 тысяч рублей. Также решением суда деятельность фитнес-клуба может быть приостановлена на срок до 90 суток.

