Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в фитнес-клубе на западе Москвы

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции в фитнес-клубе на улице Лобачевского, доме 74. В ходе рейда был выявлен ряд нарушений, рассказал главный специалист – эксперт управления ведомства по столице Шамиль Мустафаев.
"Клуб обеспечил для своих посетителей запас средств индивидуальной защиты, также организован входной фильтр. Но наши специалисты нашли и нарушения. К примеру, в фитнес-клубе растворы для обработки поверхностей хранились в непроветриваемом помещении и не было инструкции по их приготовлению. Кроме того, не обозначены неработающие тренажеры и не размечена социальная дистанция в зоне силовой тренировки", – приводит его слова Агентство "Москва".
Он добавил, что было возбуждено дело об административном правонарушении и индивидуальному предпринимателю грозит штраф в размере до 150 тысяч рублей. Также решением суда деятельность фитнес-клуба может быть приостановлена на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что штраф до 300 тысяч рублей за нарушение мер профилактики коронавируса грозит тату салону в Трехпрудном переулке в центре Москвы. В ходе проверки инспекторы выявили нарушение указа мэра Москвы по социальному дистанцированию и отсутствию средств индивидуальной защиты.
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