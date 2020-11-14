Тату салон в Москве могут оштрафовать за нарушение мер профилактики коронавируса

19:41
Фото: телеграм-канал Москва 24
Штраф до 300 тысяч рублей за нарушение мер профилактики коронавируса грозит тату салону в Трехпрудном переулке в центре Москвы. Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов.
Он отметил, что сотрудники центра ОАТИ мониторили соцсети и обнаружили, что в тату салоне Haunted Family проводится бесплатная акция на татуировки совместно с рэпером Kizaru.
"Выехав на адрес, инспекторским составом ОАТИ обнаружено скопление людей на улице. В ходе проверки инспекторы выявили нарушение указа мэра Москвы по социальному дистанцированию и отсутствию средств индивидуальной защиты", – отметил Михайлов.
Инспектор назвал поступок организаторов акции безответственным.
"Действия администрации салона попадают под статью КоАП 20.6.1. По данной статье предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей", – заключил Михайлов.
Ранее стало известно, что за нарушение мер профилактики коронавируса торговый дом "ЦУМ" в Москве могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей. Несоблюдение ограничительных мер наблюдалось в очереди за новыми смартфонами, которая спровоцировала давку.
В Москве образовалась очередь в тату салон
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