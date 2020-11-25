Суд приостановил деятельность кабинета экспресс-тестирования в клинике в Крылатском

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Суд по представлению Роспотребнадзора приостановил на 30 суток деятельность кабинета экспресс-тестирования в клинике в столичном районе Крылатское. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
"В медицинском центре ООО "Спортмедицина" выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства. В клинике выполняются исследования на новую коронавирусную инфекцию, выявленные положительные результаты тестов на COVID-19 не направляются в органы Роспотребнадзора для организации и проведения противоэпидемических мероприятий", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что в ведомство поступила информация только о трех выявленных случаях коронавируса в учреждении при 369 положительных результатах. Всего в клинике в ноябре было проведено 2 750 исследований.
В пресс-службе напомнили, что обязанностью любой медицинской организации является выявление случаев коронавируса и информирование об этом соответствующих органов.
На прошлой неделе специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции в фитнес-клубе на улице Лобачевского, доме 74. В ходе рейда был выявлен ряд нарушений.
В результате было возбуждено дело об административном правонарушении. Индивидуальному предпринимателю грозит штраф в размере до 150 тысяч рублей. Также решением суда деятельность фитнес-клуба может быть приостановлена на срок до 90 суток.
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