Нарушение мер профилактики COVID-19 выявили в головном офисе компании Adidas в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Специалисты ОАТИ выявили нарушение антиковидных мер в головном офисе компании Adidas в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций столицы Андрея Поплавского.
Он отметил, что офис на Крылатской улице проверяли на достоверность предоставленных сведений о переходе работников на удаленный режим. Эксперты выяснили, что сотрудники компании не соблюдают меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, не используют средства индивидуальной защиты – перчатки и маски.
"Организации вручено уведомление о вызове в инспекцию для выяснения дополнительных обстоятельств по делу", – добавил Поплавский.
Также главный инспектор подчеркнул, что юрлицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.
Ранее сотрудники ОАТИ зафиксировали повторные нарушения мер профилактики коронавируса в ночном клубе Gipsy. Теперь заведению грозит штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
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