Клуб Gipsy могут оштрафовать на 1 млн руб за повторные нарушения антиковидных мер

Фото: facebook.com/ilovegipsy
Повторные нарушения мер профилактики коронавируса зафиксировали сотрудники объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) в ночном клубе Gipsy. Теперь заведению грозит штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Об этом рассказал главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский.
Он подчеркнул, что в настоящее время в Москве запрещена работа развлекательных заведений после 23:00.
"Однако 20 ноября клуб Gipsy повторно нарушил требования карантинного режима, предписанного указом мэра Москвы. То есть посетители не соблюдали перчаточно-масочный режим, не соблюдали социальную дистанцию, и, кроме того, мероприятие закончилось после 23:00. В связи с этим администрации клуба вручено уведомление о вызове в ОАТИ Москвы", – приводит Агентство "Москва" слова Поплавского.
Он добавил, что при установлении факта повторного нарушения на клуб будут наложены соответствующие санкции.
Ранее стало известно, что работа 326 объектов в Москве приостановлена также в связи с нарушениями мер профилактики коронавируса. За выявленные нарушения наложено около 3 тысяч штрафов на сумму 35,8 миллиона рублей.
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