Ресторану Bla Bla Bar за нарушения антиковидных мер грозит закрытие на 90 дней

13:46
Фото: Соцсети
Ресторан Bla Bla Bar могут закрыть на срок до 90 дней. Об этом рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
Он рассказал, что сотрудники объединения выявили в заведении нарушения антиковидных мер во время концерта артиста Niletto, который состоялся 11 декабря.
"В ходе обследования инспекторским составом ОАТИ Москвы по адресу: улица Лесная, дом 20, строение 5, был выявлен факт проведения развлекательного мероприятия в ресторане Bla Bla Bar. Были выявлены грубые нарушения по соблюдению социального дистанцирования и перчаточно-масочного режима, что является нарушением указа мэра Москвы № 68", – приводит Агентство "Москва" слова инспектора.
Михайлов добавил, что за данные нарушения ресторан могут закрыть на срок до 90 дней или оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что ресторан рэпера Алишера Моргенштерна Kaif Provenance в центре Москвы могут оштрафовать на 1 миллион рублей. Сотрудники ОАТИ также выявили в заведении антиковидные нарушения. Это произошло во время празднования дня рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина. По имеющейся информации, на мероприятии не соблюдались масочно-перчаточный режим и требования социального дистанцирования.
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