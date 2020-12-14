Кальянную на Арбате опечатали за нарушение антиковидых мер

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Роспотребнадзор опечатал кальянную "Библиотека Shisha Lounge" на Арбате в Москве за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского управления ведомства.

Во время рейда специалисты обнаружили, что кальянная продолжала свою работу, нарушая указы мэра столицы. Кроме того, в пресс-службе отметили, что администрация заведения не выполняла требования, направленные на профилактику распространения коронавируса: был нарушен режим дезинфекции, средства для дезинфекции отсутствовали.

По факту нарушений было возбуждено дело об административном нарушении. ИП грозит штраф в размере до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

Ранее кальянную в Шубинском переулке в центре столицы опечатали из-за нарушения запрета на работу в связи с пандемией COVID-19. В ходе проверки было установлено, что кальянная "Перекус" ИП Рослякова И. продолжала работать в нарушение указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ.