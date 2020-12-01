Роспотребнадзор опечатал кальянную на Алтуфьевском шоссе за нарушение антиковидных мер

Фото: управление Роспотребнадзора по Москве
Кальянная MosKalyan на Алтуфьевском шоссе была опечатана за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, сообщает Агентство "Москва".
"Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Северо-Восточном административном округе при осмотре помещений индивидуального предпринимателя Оськина В. В. по адресу Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 70, корпус 1, было установлено, что предприниматель оказывает услуги курения кальяна в нарушение указа мэра", – говорится в сообщении.
Выяснилось, что в заведении не проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия, необходимые для предотвращения распространения COVID-19. Там не соблюдались принципы социального дистанцирования в помещениях, не было разметки на посадочных местах. Отсутствовал график проведения генеральных уборок с применением моющих и дезинфекционных средств.
"Все вышеперечисленные нарушения могут способствовать распространению новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и посетителей кальянной", – сказали в надзорном ведомстве.
В отношении ИП составили протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности. Теперь материалы по данному делу направили в Бутырский районный суд.
Ранее стало известно, что кальянную на Арбате могут закрыть из-за нарушения антиковидных мер.
Кроме того, в столице была опечатана кальянная на Ярославском шоссе. Сообщалось, что в заведении не соблюдалась социальная дистанция и отсутствовала разметка на полу.
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