Роспотребнадзор опечатал кальянную на Алтуфьевском шоссе за нарушение антиковидных мер

Фото: управление Роспотребнадзора по Москве

Кальянная MosKalyan на Алтуфьевском шоссе была опечатана за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, сообщает Агентство "Москва".

"Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Северо-Восточном административном округе при осмотре помещений индивидуального предпринимателя Оськина В. В. по адресу Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 70, корпус 1, было установлено, что предприниматель оказывает услуги курения кальяна в нарушение указа мэра", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что в заведении не проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия, необходимые для предотвращения распространения COVID-19. Там не соблюдались принципы социального дистанцирования в помещениях, не было разметки на посадочных местах. Отсутствовал график проведения генеральных уборок с применением моющих и дезинфекционных средств.

"Все вышеперечисленные нарушения могут способствовать распространению новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и посетителей кальянной", – сказали в надзорном ведомстве.

В отношении ИП составили протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности. Теперь материалы по данному делу направили в Бутырский районный суд.

Ранее стало известно, что кальянную на Арбате могут закрыть из-за нарушения антиковидных мер.

Кроме того, в столице была опечатана кальянная на Ярославском шоссе. Сообщалось, что в заведении не соблюдалась социальная дистанция и отсутствовала разметка на полу.