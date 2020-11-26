Кальянную на Ярославском шоссе опечатали из-за нарушения антиковидных мер

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Кальянную на Ярославском шоссе опечатали из-за нарушения запрета на работу в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что в заведении, расположенном в доме 28, не соблюдалась социальная дистанция и отсутствовала соответствующая разметка на полу, а также не осуществлялись обеззараживание воздуха и дезинфекция помещения.

"В отношении ИП Сысоева И. Ю. составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности по часте 2-й статьи 6.3 КоАП РФ, предприятие опечатано. Материалы дела направлены в Бабушкинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности кальянной на срок до 90 суток", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты опечатали кальянную в столичном районе Северное Медведково. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что в помещении не было оборудования для обеззараживания воздуха и запаса дезинфицирующих средств для уборки. Также в заведении не соблюдалась социальная дистанция.

