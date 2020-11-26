Кальянную на Ярославском шоссе опечатали из-за нарушения антиковидных мер

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Кальянную на Ярославском шоссе опечатали из-за нарушения запрета на работу в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора.
В ведомстве рассказали, что в заведении, расположенном в доме 28, не соблюдалась социальная дистанция и отсутствовала соответствующая разметка на полу, а также не осуществлялись обеззараживание воздуха и дезинфекция помещения.
"В отношении ИП Сысоева И. Ю. составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности по часте 2-й статьи 6.3 КоАП РФ, предприятие опечатано. Материалы дела направлены в Бабушкинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности кальянной на срок до 90 суток", – говорится в сообщении.
Ранее специалисты опечатали кальянную в столичном районе Северное Медведково. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что в помещении не было оборудования для обеззараживания воздуха и запаса дезинфицирующих средств для уборки. Также в заведении не соблюдалась социальная дистанция.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: