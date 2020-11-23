В Медведкове опечатали кальянную из-за нарушения запрета на работу во время пандемии

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В столичном районе Северное Медведково опечатали кальянную "Мята Lounge" за нарушение запрета на работу во время пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"Специалисты осмотрели кальянную, которая расположена по адресу улица Широкая, дом 29, и обнаружили, что она продолжает работать, нарушая указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.

Также специалисты обнаружили, что в помещении не было оборудования для обеззараживания воздуха и запаса дезинфицирующих средств для уборки. Также в заведении не соблюдалась социальная дистанция.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете работы кальянной.

Ранее Роспотребнадзор опечатал кальянную Terra Lounge, продолжавшую работать в период пандемии коронавируса вопреки запрету мэрии.

Также сообщалось, что в Москве проверили более 30 заведений на предмет соблюдения запрета на работу в ночное время. Сообщалось, что были выявлены единичные случаи нарушения. В результате рейда в них рассчитали клиентов, а заведения закрыли.