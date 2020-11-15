Свыше 30 заведений в Москве проверили на соблюдение запрета работать ночью

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Более 30 заведений в столице проверили на соблюдение запрета на работу в ночное время, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы технической инспекции городского Объединения административно-технических инспекций Александра Александрова.

"В ходе рейда были проверены более 30 объектов, расположенных на территории "Москва-Сити", а также на улице Новый Арбат и улице Арбат", – отметил Александров.

Он подчеркнул, что в ходе проверки были обнаружены единичные случаи нарушений, а также посещения заведений после 23:00. Александров рассказал, что рейды провели сотрудники ОАТИ совместно с полицейскими и сотрудниками столичного департамента торговли и услуг.

Он отметил, что с нарушившими режим заведениями провели разъяснительную беседу. Александров сообщил, что клиентов рассчитали, а заведения были закрыты.

"Подобные мероприятия будут продолжены в последующем", – подчеркнул Александров.

В соответствии с новыми ограничениями заведениям общепита, а также досугово-развлекательного характера запретили работать с 23:00 до 06:00. Это правило не распространяется на торговлю навынос и курьерскую доставку.

В Оперштабе, комментируя данную меру, сообщили, что был изучен весенний опыт распространения коронавируса. Выяснилось, что часто источниками заболевания COVID-19 становились увеселительные заведения.