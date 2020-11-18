Роспотребнадзор опечатал работавшую во время пандемии кальянную на Новом Арбате

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Роспотребнадзор опечатал кальянную Terra Lounge, продолжавшую работать в период пандемии коронавируса вопреки запрету мэрии. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

По данным Роспотребнадзора, заведение должно было приостановить деятельность на 30 суток еще в августе по решению суда. Тогда было установлено, что кальянная продолжает работу вопреки указу мэра, а ее складское помещение не было оборудовано необходимой системой вентиляции.

"В октябре в ходе проведения контрольной проверки <...> установлено, что ранее выявленные нарушения не устранены и предприятие общественного питания Terra Lounge по-прежнему осуществляет деятельность в нарушение указа мэра от 8 июня 2020 года №68-УМ (в действующей редакции). В отношении ООО "Дикт" приняты меры обеспечения производства по административному делу в виде временного запрета деятельности, и помещения кальянной опечатаны до судебного заседания", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что материалы дела были повторно переданы в Пресненский районный суд Москвы, который вынесет решение о приостановлении деятельности кальянной.

В Москве до 15 января ввели новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке-, боулинг-клубах и в других развлекательных заведениях запрещено обслуживание посетителей ночью.

Ранее в Москве проверили более 30 заведений на предмет соблюдения запрета на работу в ночное время. Сообщалось, что были выявлены единичные случаи нарушения. В результате рейда в них рассчитали клиентов, а заведения закрыли.