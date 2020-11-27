Кальянную на Арбате могут закрыть из-за нарушения антиковидных мер

Фото: biblioteka-lounge.ru

Кальянная "Библиотека Shisha Lounge" на Арбате может быть закрыта на 90 суток за нарушение правил санитарной безопасности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на специалиста-эксперта столичного управления Роспотребнадзора Владимира Ядыкина.

Он отметил, что рейд был осуществлен по адресу: улица Арбат, дом 42, строение 4. По словам Ядыкина, в заведении предоставляли услуги курения кальяна, тем самым нарушая указ Сергея Собянина.

Специалист также отметил, что заведением не были предоставлены документы, которые подтверждают проведение дезинфекции поверхностей. Сообщается, что промывка полов осуществлялась средствами, которые не были зарегистрированы в установленном порядке.

По словам Ядыкина, специалисты также не получили документы, в которых говорилось бы о прохождении тестов на коронавирус сотрудниками заведения. Кроме того, кальянная не предоставила документы о дезинфекции вентиляционных систем.

"За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность для индивидуального предпринимателя по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ с максимальным штрафом до 150 тысяч рублей либо приостановление деятельности сроком до 90 суток", – сообщил Ядыкин.

Ранее в Москве была опечатана кальянная на Ярославском шоссе. Сообщалось, что в заведении не соблюдалась социальная дистанция и отсутствовала разметка на полу. Кроме того, в кальянной не осуществлялись дезинфекция помещений и обеззараживание воздуха в нем.