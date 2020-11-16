Роспотребнадзор закрыл кальянную на Ленинском проспекте

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Кальянную Fire Lounge закрыли в столице из-за нарушения указа мэра Москвы Сергея Собянина о приостановлении работы подобных заведений.
Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по Москве Антона Сегала.
"По ранее проведенной проверке кальянной по адресу Ленинский проспект, дом 90, установлен факт осуществления деятельности кальянной в нарушение указа мэра Москвы", – заявил Сегал.
Кроме того, он указал на нарушение правил санитарной безопасности в заведении. В частности, в нем нет санитайзеров, а сотрудники кальянной не обеспечены масками и перчатками. Кроме того, по словам Сегала, в помещении не проводится обеззараживания воздуха.
"В настоящий момент деятельность кальянной временно приостановлена", – подчеркнул специалист, добавив, что заведению грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление работы до 90 суток.
Ранее в Москве проверили более 30 заведений на предмет соблюдения запрета на работу в ночное время. Сообщалось, что были выявлены единичные случаи нарушения. В результате рейда в них рассчитали клиентов, а заведения закрыли.
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