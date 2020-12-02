Кальянную на Цветном бульваре опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве

Роспотребнадзор опечатал помещение кальянной в центре столицы за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал главный специалист – эксперт столичного управления ведомства Шамиль Мустафаев, речь идет о заведении "Мята Platinum" в доме 5 на Цветном бульваре.

"В ходе обследования установлено, что кальянная работала в нарушение указа мэра о запрете работы кальянных в Москве. Кроме того, установлено, что в помещениях не соблюдались санитарно-эпидемические требования для профилактики распространения COVID-19", – заявил эксперт.

По словам Мустафаева, в заведении не обеззараживали воздух и поверхности. Кроме того, не было дезинфекционных средств и сотрудников для уборки – владельцы кальянной приглашали работников соседнего ресторана.

Представитель Роспотребнадзора напомнил, что кальянной грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или альтернативное наказание – запрет на работу на срок до 90 суток.

Ранее Роспотребнадзор опечатал кальянную MosKalyan на Алтуфьевском шоссе за нарушение антиковидных мер. В заведении не соблюдались нормы социального дистанцирования, не была нанесена соответствующая разметка. Кроме того, отсутствовал график уборки.