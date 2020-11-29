На западе Москвы закрыли магазин косметики из-за нарушения антиковидных мер

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Магазин по продаже косметики в комплексе "Кунцево-Плаза" закрыли на 20 суток из-за нарушения правил санитарной безопасности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

"Материалы дела переданы по подведомственности в районный суд Москвы. По решению суда от 27 ноября 2020 года работа магазина приостановлена на 20 суток", – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что проверку провели в связи с двумя случаями заражения коронавирусом среди сотрудников предприятия.

"При расследовании установлено, что ООО "Лаш Раша" в очаге COVID-19 не выполняются в полном объеме санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", – подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что в магазине не были предприняты меры по переводу сотрудников на удаленку. Кроме того, на предприятии не обеспечили проведение дезинфекции. В Роспотребнадзоре уточнили, что в магазине использовался лишь один облучатель, которого не было достаточно для эффективного обеззараживания воздуха в помещении.

Кроме того, по словам представителей ведомстве, на предприятии не осуществлялись меры по разрыве цепочки заболевших коронавирусом. В связи с этим была создана угроза здоровью посетителей, подчеркнули в столичном Роспотребнадзоре.

Ранее в столице опечатали магазин "М.Видео", который расположен на юго-востоке Москвы. Проверку осуществили в связи с информацией о вспышке группового очага заболевания коронавируса. В частности, выяснилось, что в магазине не был организован контроль за тестированием сотрудников на COVID-19.