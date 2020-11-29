На западе Москвы закрыли магазин косметики из-за нарушения антиковидных мер

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Магазин по продаже косметики в комплексе "Кунцево-Плаза" закрыли на 20 суток из-за нарушения правил санитарной безопасности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.
"Материалы дела переданы по подведомственности в районный суд Москвы. По решению суда от 27 ноября 2020 года работа магазина приостановлена на 20 суток", – подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что проверку провели в связи с двумя случаями заражения коронавирусом среди сотрудников предприятия.
"При расследовании установлено, что ООО "Лаш Раша" в очаге COVID-19 не выполняются в полном объеме санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", – подчеркнули в ведомстве.
Сообщается, что в магазине не были предприняты меры по переводу сотрудников на удаленку. Кроме того, на предприятии не обеспечили проведение дезинфекции. В Роспотребнадзоре уточнили, что в магазине использовался лишь один облучатель, которого не было достаточно для эффективного обеззараживания воздуха в помещении.
Кроме того, по словам представителей ведомстве, на предприятии не осуществлялись меры по разрыве цепочки заболевших коронавирусом. В связи с этим была создана угроза здоровью посетителей, подчеркнули в столичном Роспотребнадзоре.
Ранее в столице опечатали магазин "М.Видео", который расположен на юго-востоке Москвы. Проверку осуществили в связи с информацией о вспышке группового очага заболевания коронавируса. В частности, выяснилось, что в магазине не был организован контроль за тестированием сотрудников на COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: