Суд приостановил на 50 суток работу кафе вьетнамской кухни в "Европарке"

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Работу кафе вьетнамской кухни "Суп Фо-Бо" в многофункциональном торговом комплексе "Европарк" приостановили на 50 суток по решению Кунцевского районного суда Москвы, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.
7 ноября специалисты Роспотребнадзора провели мониторинговое обследование кафе, в котором обнаружили многочисленные нарушения санитарного законодательства. Также в полном объеме не выполнялись антиковидные мероприятия.
В частности, сотрудникам не измеряли температуру перед началом смены, не был обеспечен пятидневный запас медицинских масок, сотрудники не проверялись на COVID-19. Также часть персонала работала без перчаток, с маской, не прикрывающей нос.
В кафе отсутствовал запас дезинфицирующих средств, для уборки помещений использовалась бытовая химия. Кроме того, в кафе нет необходимого набора помещений для предприятия общественного питания и не обеспечено зонирование производственного помещения, отметили в ведомстве.
Ранее Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы зафиксировала свыше 750 нарушений по профилактике коронавирусной инфекции с 1 по 14 ноября. Специалисты проверили общественные места, предприятия в сфере ЖКХ, БЦ, объекты культуры и спорта, развлекательные учреждения и предприятия сервиса.
До этого работу 326 объектов в Москве приостановили в связи с нарушениями мер профилактики коронавируса. За выявленные нарушения наложено около 3 тысяч штрафов на сумму 35,8 миллиона рублей. Среди самых частых нарушений – отсутствие запаса дезинфицирующих средств, масок, перчаток и санитайзеров с антисептиками.
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