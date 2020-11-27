Госинспекция по недвижимости выявила более 750 нарушений по профилактике COVID-19 в Моcкве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы зафиксировала свыше 750 нарушений по профилактике коронавирусной инфекции с 1 по 14 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В период с 1 по 14 ноября Госинспекция по недвижимости выявила 756 нарушений в рамках профилактической деятельности по предупреждению COVID-19. Наибольшее количество проверок в первые две недели ноября пришлось на организации сферы образования и социальные учреждения", – говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты также проверили общественные места, предприятия в сфере ЖКХ, БЦ, объекты культуры и спорта, развлекательные учреждения, предприятия сервиса.
В половине случаев инспекторы выявляли отсутствие средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. На втором месте по количеству нарушений оказалось отсутствие разметки социальной дистанции. Также было зафиксировано нарушение работодателями требования о переводе 30% сотрудников на удаленную работу.
Ранее стало известно, что работа 326 объектов в Москве приостановлена в связи с нарушениями мер профилактики коронавируса. За выявленные нарушения наложено около 3 тысяч штрафов на сумму 35,8 миллиона рублей. Среди самых частых нарушений – отсутствие запаса дезинфицирующих средств, масок и перчаток, санитайзеров с антисептиками, процедуры термометрии, несоблюдение норм социального дистанцирования, отсутствие контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима, игнорирование мер по обеззараживанию воздуха.
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