Магазин "М.Видео" в Москве опечатали за нарушение антиковидных мер

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Магазин "М.Видео", который располагается на юго-востоке Москвы, опечатал столичный Роспотребнадзор. Меры предприняты в связи с несоблюдением сотрудниками антиковидных мер и нарушениями эпидемиологических требований. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что магазин проверили после вспышки в нем группового очага COVID-19.
В торговой точке, которая располагается по адресу: Рязанский проспект, дом 28, строение 1, специалисты выявили нарушения норм социального дистанцирования, отсутствие полноценного обеззараживания воздуха и дезинфекционного режима, нарушения перчаточно-масочного режима. Также в магазине не проводилась термометрия посетителей на входе, отсутствовали емкости для сбора использованных масок и перчаток и антисептики для посетителей.
Кроме того, администрация "М.Видео" не проводила контроль за тестированием сотрудников на коронавирус.
В пресс-службе подчеркнули, что в данном магазине зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Однако его руководство не приняло меры социального разобщения, в частности, переход на удаленный режим работы.
"В отношении юридического лица ООО "МВМ" составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ. Помещение магазина опечатано 27 ноября 2020 года. Материалы дела будут направлены в Кузьминский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности магазина на срок до 90 суток", – подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что в магазине провели соответствующие мероприятия по профилактике коронавируса, выдали уведомления о необходимости контактным с зараженными лицам соблюдать самоизоляцию, также уведомили юридическое лицо о необходимости усиления противоэпидемических мероприятий.
"Контроль за очагом COVID-19 продолжается. Ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве", – заключили в пресс-службе.
Ранее за нарушение антиковидных мер опечатали центр молекулярной диагностики на юго-востоке столицы. Среди персонала центра не проводились тестирования на коронавирус. В связи с этим они могли быть потенциальными источниками инфекции. Также в учреждении не использовались бактерицидные лампы.
В Москве опечатали Центр молекулярной диагностики за нарушения мер профилактики COVID-19
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