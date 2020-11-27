Центр молекулярной диагностики в ЮВАО опечатали за нарушение антиковидных мер

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Центр молекулярной диагностики на юго-востоке столицы опечатали из-за нарушения антиковидных мер, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста – эксперта городского управления Роспотребнадзора Ольгу Мазалову.
"Мы проводили мониторинговые мероприятия соблюдения требований санитарного законодательства по профилактике распространения новой коронавирусной инфекцией. В результате выявлены множественные нарушения требований медицинским Центром молекулярной диагностики по адресу Рязанский проспект, дом 38", – рассказала Мазалова.
Она отметила, что среди персонала центра не проводились тестирования на коронавирус. В связи с этим они могли быть потенциальными источниками инфекции, заявила специалист.
Кроме того, по словам Мазаловой, в учреждении не использовались бактерицидные лампы. Помимо этого, внутри центра игнорировалось предписание иметь при себе средства индивидуальной защиты.
"В данный момент медицинский центр опечатан до решения суда", – заключила Мазалова, добавив, что за данные нарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Ранее была приостановлена работа кафе вьетнамской кухни "Суп Фо-Бо" в торговом комплексе "Европарк". Сообщалось, что там были зафиксированы многочисленные нарушения правил санитарной безопасности. Приостановка деятельности будет действовать 50 суток, согласно постановлению Кунцевского районного суда.
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