Центр молекулярной диагностики в ЮВАО опечатали за нарушение антиковидных мер

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Центр молекулярной диагностики на юго-востоке столицы опечатали из-за нарушения антиковидных мер, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста – эксперта городского управления Роспотребнадзора Ольгу Мазалову.

"Мы проводили мониторинговые мероприятия соблюдения требований санитарного законодательства по профилактике распространения новой коронавирусной инфекцией. В результате выявлены множественные нарушения требований медицинским Центром молекулярной диагностики по адресу Рязанский проспект, дом 38", – рассказала Мазалова.

Она отметила, что среди персонала центра не проводились тестирования на коронавирус. В связи с этим они могли быть потенциальными источниками инфекции, заявила специалист.

Кроме того, по словам Мазаловой, в учреждении не использовались бактерицидные лампы. Помимо этого, внутри центра игнорировалось предписание иметь при себе средства индивидуальной защиты.

"В данный момент медицинский центр опечатан до решения суда", – заключила Мазалова, добавив, что за данные нарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее была приостановлена работа кафе вьетнамской кухни "Суп Фо-Бо" в торговом комплексе "Европарк". Сообщалось, что там были зафиксированы многочисленные нарушения правил санитарной безопасности. Приостановка деятельности будет действовать 50 суток, согласно постановлению Кунцевского районного суда.