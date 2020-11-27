Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16:45

Центр молекулярной диагностики в ЮВАО опечатали за нарушение антиковидных мер

город

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Центр молекулярной диагностики на юго-востоке столицы опечатали из-за нарушения антиковидных мер, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста – эксперта городского управления Роспотребнадзора Ольгу Мазалову.

"Мы проводили мониторинговые мероприятия соблюдения требований санитарного законодательства по профилактике распространения новой коронавирусной инфекцией. В результате выявлены множественные нарушения требований медицинским Центром молекулярной диагностики по адресу Рязанский проспект, дом 38", – рассказала Мазалова.

Она отметила, что среди персонала центра не проводились тестирования на коронавирус. В связи с этим они могли быть потенциальными источниками инфекции, заявила специалист.

Кроме того, по словам Мазаловой, в учреждении не использовались бактерицидные лампы. Помимо этого, внутри центра игнорировалось предписание иметь при себе средства индивидуальной защиты.

"В данный момент медицинский центр опечатан до решения суда", – заключила Мазалова, добавив, что за данные нарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее была приостановлена работа кафе вьетнамской кухни "Суп Фо-Бо" в торговом комплексе "Европарк". Сообщалось, что там были зафиксированы многочисленные нарушения правил санитарной безопасности. Приостановка деятельности будет действовать 50 суток, согласно постановлению Кунцевского районного суда.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать