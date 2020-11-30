Более 174 тыс нарушителей масочно-перчаточного режима выявили в столице осенью

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Более 174 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима выявили в Москве с начала осени, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

"С целью контроля за соблюдением данного требования проводятся постоянные проверки в местах массового скопления людей – в магазинах, торговых и развлекательных центрах, в общественном транспорте, кафе, ресторанах, фитнес-центрах, кинотеатрах и театрах, а также в других общественных пространствах. В ходе таких проверок с начала осени было зафиксировано свыше 174 тысяч нарушений перчаточно-масочного режима гражданами", – рассказал Данчиков ТАСС.

Ношение масок и перчаток стало обязательным в транспорте, магазинах, на предприятиях и в общественных местах Москвы с 12 мая 2020 года.

Ранее стало известно, что более 30 нарушителей перчаточно-масочного режима было обнаружено в торговых центрах на западе Москвы. Рейды проходили 30 ноября.

Нарушение антиковидных мер также было обнаружено в парке развлечений "Остров мечты" в Москве. Главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов отметил, что теперь объекту грозит штраф или временное приостановление деятельности.

В ходе рейда, который сотрудники ведомства провели 28 ноября, было обнаружено несоблюдение масочного режима некоторыми посетителями, которые находились на территории парка.