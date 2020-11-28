Парк развлечений "Остров мечты" могут оштрафовать за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Нарушение антиковидных мер было обнаружено в парке развлечений "Остров мечты" в Москве. Об этом сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.
Он отметил, что теперь объекту грозит штраф или временное приостановление деятельности.
В ходе рейда, который сотрудники ведомства провели 28 ноября, было обнаружено несоблюдение масочного режима некоторыми посетителями, которые находились на территории парка.
"Были выявлены также нарушения в части отсутствия оборудования по обеззараживанию воздуха и нарушения в части осуществления дезинфекционной деятельности. За выявленные нарушения юридическому лицу по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток по решению суда", – подчеркнул Кобразов.
Эксперт добавил, что процедуру временного закрытия к парку не применили, он продолжает работать.
Ранее магазин "М.Видео", который располагается на юго-востоке Москвы, опечатал столичный Роспотребнадзор. Меры предприняты в связи с несоблюдением сотрудниками антиковидных мер и нарушениями эпидемиологических требований.
Специалисты выявили нарушения норм социального дистанцирования, отсутствие полноценного обеззараживания воздуха и дезинфекционного режима, нарушения перчаточно-масочного режима. Также в магазине не проводилась термометрия посетителей на входе, отсутствовали емкости для сбора использованных масок и перчаток и антисептики для посетителей.
В Москве проводят рейды по выявлению нарушителей масочного режима
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