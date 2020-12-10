Кальянную в центре столицы опечатали из-за нарушения запрета на работу в связи с пандемией

Фото: управление Роспотребнадзора по г. Москве

Кальянную в Шубинском переулке в центре столицы опечатали из-за нарушения запрета на работу в связи с пандемией COVID-19, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"В ходе проверки установлено, что кальянная "Перекус" ИП Рослякова И. продолжала работать в нарушение указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ, осуществлялось курение кальянов, на столах для посетителей лежали мундштуки для курения кальянов, в наличии был табак для кальянов", – говорится в сообщении.

Как уточняется, также в помещениях не соблюдались санитарно-эпидемические требования для профилактики распространения COVID-19. В заведении отсутствовали дезинфицирующие средства и бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, сотрудников не тестировали на коронавирус.

В Роспотребнадзоре отметили, что материалы дела в отношении ИП Рослякова И. переданы в Пресненский районный суд столицы для решения о приостановке деятельности.

Ранее Роспотребнадзор опечатал кальянную MosKalyan на Алтуфьевском шоссе за нарушение антиковидных мер. В заведении не соблюдались нормы социального дистанцирования, не была нанесена соответствующая разметка. Кроме того, отсутствовал график уборки.