ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать на 1 млн руб за нарушения антиковидных мер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Торговый центр "Охотный ряд" могут оштрафовать на миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19, рассказал Агентству "Москва" главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Руслан Блинов.

Он уточнил, что торговым центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Администрация ТЦ приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Штраф за данные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате будет нанесен вред здоровью человека, то до миллиона либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда, напомнил Блинов.

Ранее сообщалось, что администрации торгово-развлекательного центра "Европейский" у Киевского вокзала грозит штраф в миллион рублей или его закрытие на срок до 90 суток за несоблюдение мер профилактики коронавируса.

На территории "Европейского" был недобросовестно организован режим социального дистанцирования и не было обеспечено должным образом соблюдение масочно-перчаточного режима среди посетителей и персонала.