ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать на 1 млн руб за нарушения антиковидных мер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Торговый центр "Охотный ряд" могут оштрафовать на миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19, рассказал Агентству "Москва" главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Руслан Блинов.
Он уточнил, что торговым центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.
Администрация ТЦ приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.
Штраф за данные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате будет нанесен вред здоровью человека, то до миллиона либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда, напомнил Блинов.
Ранее сообщалось, что администрации торгово-развлекательного центра "Европейский" у Киевского вокзала грозит штраф в миллион рублей или его закрытие на срок до 90 суток за несоблюдение мер профилактики коронавируса.
На территории "Европейского" был недобросовестно организован режим социального дистанцирования и не было обеспечено должным образом соблюдение масочно-перчаточного режима среди посетителей и персонала.
В Москве будут штрафовать за нарушение мер по COVID-19 по данным в соцсетях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: