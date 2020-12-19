Клубу "ГлавClub" грозит штраф в 1 млн рублей за нарушения на концерте "Кровостока"

19 декабря, 23:18
В "ГлавClub" проверили соблюдение санитарных норм по COVID-19
Столичный клуб "ГлавClub" могут оштрафовать на сумму в размере до 1 миллиона рублей за нарушения перчаточно-масочного режима на концерте. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"19 декабря было проведено обследование концертной площадки "ГлавClub", по адресу: улица Орджоникидзе, дом 11, во время концерта группы "Кровосток". В ходе обследования было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима 50% посетителей концерта", – заявил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.
Специалист также отметил, что посетители клуба не соблюдали требование о социальной дистанции.
Поповский напомнил, что за выявленные нарушения заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае повторных нарушений или выявления заболевших после посещения клуба с "ГлавClub" могут взыскать до 1 миллиона рублей или закрыть максимум на 90 суток.
Ранее сообщалось, что санкции за нарушение мер профилактики распространения коронавируса могут быть применены к бару "Квартира". Его могут закрыть на срок до 90 суток – полиция установила факт работы после разрешенного времени.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: