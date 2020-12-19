Клубу "ГлавClub" грозит штраф в 1 млн рублей за нарушения на концерте "Кровостока"

В "ГлавClub" проверили соблюдение санитарных норм по COVID-19

Столичный клуб "ГлавClub" могут оштрафовать на сумму в размере до 1 миллиона рублей за нарушения перчаточно-масочного режима на концерте. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"19 декабря было проведено обследование концертной площадки "ГлавClub", по адресу: улица Орджоникидзе, дом 11, во время концерта группы "Кровосток". В ходе обследования было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима 50% посетителей концерта", – заявил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Специалист также отметил, что посетители клуба не соблюдали требование о социальной дистанции.

Поповский напомнил, что за выявленные нарушения заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае повторных нарушений или выявления заболевших после посещения клуба с "ГлавClub" могут взыскать до 1 миллиона рублей или закрыть максимум на 90 суток.

Ранее сообщалось, что санкции за нарушение мер профилактики распространения коронавируса могут быть применены к бару "Квартира". Его могут закрыть на срок до 90 суток – полиция установила факт работы после разрешенного времени.

