Роспотребнадзор опечатал хостел на юго-востоке Москвы

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Роспотребнадзор опечатал хостел на улице Лююблинской за нарушение мер по профилактике заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В хостеле ООО "Эверест", расположенного на первом этаже жилого дома, отсутствовали дезинфицирующие средства и кожные антисептики, не соблюдались принципы социального дистанцирования, нет разметки в местах общего пользования, отсутствует запас средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.

В отношении компании составлен протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Помещения хостела были обесточены, 25 декабря был опечатан электрощиток.

Материалы дела направлены в Кузьминский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности хостела на срок до 90 суток.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал нарушения в 88 из 435 лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус. К организациям-нарушителям применены административные меры. По решению суда за последнюю неделю приостановили деятельность двух лабораторий.