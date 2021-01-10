Два бара в Москве привлекут к ответственности за нарушения антиковидных мер

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Два бара в Москве привлекут к административной ответственности за нарушение правил санитарной безопасности. Речь идет о баре Barry Bar и караоке-баре Jimmy Poy.

Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Дмитрия Комарова.

Он сообщил, что инспекция совместно с полицией провела рейд на предмет прекращения работы заведений после 23:00. Отмечается, что в Barry Bar и Jimmy Poy посетителей обслуживали после 00:00.

"В зале присутствовали посетители, которых вследствие выпроводили", – сообщил Комаров.

Он отметил, что в Jimmy Poy двери были заблокированы. Их открыли по требованию полиции. Когда сотрудники инспекции вошли в помещение, там никого не было.

"Очевидно, что их вывели через другие запасные выходы или спрятали в других помещениях. На столах присутствовали свежеподанные напитки и еда. Данные бары будут привлечены к административной ответственности", – заявил Комаров.

Ранее в Москве под угрозой закрытия на 90 суток оказались три кальянные. Они осуществляли обслуживание клиентов после 00:00, а также предлагали посетителям кальяны, реализация которых в заведениях запрещена согласно указу мэра Москвы.