Работу антикафе на Большой Ордынке приостановили из-за нарушения антиковидных мер

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Антикафе "Квартира 7", расположенное на улице Большой Ордынке, приостановило работу. Там были обнаружены нарушения антиковидных мер, говорится на сайте московского управления Роспотребнадзора.
В заведении ИП Тертерян А. Л., несмотря на указ мэра города, курили кальяны. Кроме того, на столах для посетителей имелись одноразовые мундштуки для курения кальянов, осуществлялось хранение табачной продукции. По информации ведомства, в антикафе были допущены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Установлено, что в заведении не было дезинфицирующих средств, не соблюдались правила личной гигиены гостей, а также в туалетах отсутствовали кожные антисептики. Ко всему прочему, на полу не нанесена разметка для соблюдения социального дистанцирования посетителями.
"24 декабря в отношении ИП Тертерян А. Л. применены меры обеспечения производства по административному делу в виде временного запрета деятельности и помещения антикафе опечатаны до решения суда", – добавили в Роспотребнадзоре.
Материалы дела в отношении антикафе передали в Замоскворецкий районный суд города для административного приостановления деятельности.
Ранее сотрудники ОАТИ провели ночные рейды по столичным заведениям. В Manson Stone проходило закрытое мероприятие, были нарушены масочно-перчаточный режим и социальная дистанция.
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