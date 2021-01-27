В развлекательных заведениях Москвы на танцполе необходимо носить маски

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На танцполе посетители развлекательных заведений должны находиться в масках, считает замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что перчаточно-масочный режим в столице продолжает действовать.
"Я читал несколько комментариев, что в офисах в принципе тоже никто давно в перчатках и масках не ходит. Но могу сказать, что в мэрии все ходят в масках и перчатках обязательно. И между этажами, и в кабинетах тоже надевают. Танцевать, может, и неудобно (в масках), но зато безопасно", – прокомментировал Немерюк.
Он напомнил, что в подобных заведениях необходимо соблюдать социальную дистанцию. Также там действуют ограничения по количеству гостей.
"Надеюсь, рынок отреагирует взаимовежливо на те решения, которые приняты сегодня, будет соблюдать все те правила, которые предписаны, ну и призывать своих гостей также их соблюдать, в том числе и применять необязательные сейчас QR-коды, которые также позволяют людям узнавать о возможном контакте с заболевшими", – отметил Немерюк.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице отменяют ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров.
Мэр отметил, что заведения все еще должны будут придерживаться требований Роспотребнадзора. В частности, нужно будет выполнять требования по рассадке посетителей, а также санитарному режиму.
Запрет на работу ресторанов и баров в ночное время снимается – Собянин
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