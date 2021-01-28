Кальянную на Мясницкой улице опечатали за работу в период распространения COVID-19

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Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали кальянную HookahPlace на улице Мясницкой за нарушение требования о запрете работы в период распространения COVID-19. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Шамиль Мустафаев.

"Управлением возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП, которая предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. В настоящее время кальянная опечатана", – сказал Мустафаев.

По его словам, материалы дела готовятся для передачи в суд.

Ранее вышел указ Сергея Собянина, согласно которому с 27 января разрешается возобновить оказание услуг общественного питания и проведение развлекательных мероприятий с 23:00 до 6:00.

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк позже пояснил, что ограничение на работу кальянных сохраняется.

Ранее Тверской районный суд приостановил работу кальянной "Мята Platinum". В заведении на Цветном бульваре выявили ряд нарушений мер профилактики коронавируса. Специалисты Роспотребнадзора при осмотре кальянной обнаружили, что в заведении не проводилась дезинфекция помещений и поверхностей. Кроме того, в кальянной не было дезинфицирующих средств, а также отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха.

