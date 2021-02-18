Кафе на юго-востоке Москвы закрыли из-за санитарных нарушений

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Роспотребнадзор опечатал кафе "Дом шашлыка" на юго-востоке Москвы из-за санитарных нарушений. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В заведении, расположенном в доме 87 на улице Юных Ленинцев, выявили отсутствие локальных вытяжных систем над электрогрилем, поврежденный потолок в производственном помещении, а также хранение моющих химических средств рядом с пищей и некоторые другие нарушения.
"Указанные факты являются нарушением СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", – подчеркивается в заявлении ведомства.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что выявленные нарушения угрожают жизни и здоровью гостей кафе, а также тем, кто проживает в том же доме, где расположено заведение. Деятельность "Дома шашлыка" могут приостановить на срок до 90 суток на основании решения Кузьминского суда Москвы.
В четверг, 18 февраля, также стало известно о закрытии столичного ресторана "Лермонтов". Инспекторы Роспотребнадзора выявили несоблюдение мер профилактики коронавируса.
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