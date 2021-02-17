Работу 81 кальянной в Москве приостановили из-за нарушения антиковидных мер

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С момента введения ограничений из-за коронавируса в столице приостановили работу 81 кальянной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Агентство "Москва".

"...всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий была приостановлена работа 81 кальянной", – уточнили в ведомстве.

Роспотребнадзор напомнил, что курение кальянов в общественных местах пока по-прежнему запрещено. Этот процесс может способствовать передаче коронавируса, в том числе за счет того, что влажная среда в колбах и шлангах провоцирует рост числа бактерий.

Накануне сообщалось о закрытии кальянной в ЮВАО. Инспекторы Роспотребнадзора выявили в заведении под названием Cuba факт незаконной работы в период официального запрета на основании указа мэра Москвы.

