Кальянную в ЮВАО опечатали за работу в период пандемии COVID-19

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Сотрудники Роспотребнадзора опечатали кальянную Cuba на юго-востоке столицы за незаконную работу в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил ведущий специалист – эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Роман Павлов.
Он уточнил, что заведение расположено по адресу улица 5-я Кожуховская, дом 12. Там, по его словам, были выявлены комплексные нарушения противоэпидемических мер.
Так, в помещениях кальянной отсутствовало социальное дистанцирование, в местах общего пользования не было бактерицидных облучателей воздуха, также в заведении отсутствовали дезинфицирующие средства и запас СИЗ.
"В связи с тем, что заведение работало в нарушение указа мэра, с 16 февраля в 12:00 сотрудниками Роспотребнадзора было проведено опечатывание центральной группы дверей кальянной Cuba. Также за данные нарушения индивидуальный предприниматель будет привлечен к административной ответственности", – приводит слова Павлова Агентство "Москва".
Специалист отметил, что за выявленные нарушения индивидуальному предпринимателю грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
Ранее сообщалось, что компьютерный клуб Cyber Syndicate на северо-востоке Москвы опечатали за невыполнение требований профилактики распространения коронавирусной инфекции. Материалы дела были направлены в Останкинский районный суд.
В Роспотребнадзоре сообщили, что руководители клуба допускали посетителей в заведение без масок и перчаток, не измеряли им и сотрудникам температуру, не имели пятидневного запаса средств индивидуальной защиты.
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