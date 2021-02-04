Компьютерный клуб на северо-востоке Москвы опечатали за несоблюдение мер по COVID-19

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Компьютерный клуб Cyber Syndicate на северо-востоке Москвы опечатали за невыполнение требований профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
"В ходе проведения осмотра помещений компьютерного клуба установлено, что ИП Кхайата при сохраняющихся угрозах распространения новой коронавирусной инфекции не выполняет противоэпидемические мероприятия", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре сообщили, что руководители клуба допускали посетителей в заведение без масок и перчаток, не измеряли им и сотрудникам температуру, не имели пятидневного запаса средств индивидуальной защиты. В заведении также не соблюдалась социальная дистанция, не проводились обеззараживание воздуха и дезинфекция помещений.
В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол о временном запрете деятельности, в связи с этим заведение было опечатано. Материалы дела были направлены в Останкинский районный суд для принятия решения о приостановке деятельности на 90 суток.
Ранее сотрудники Роспотребнадзора опечатали кальянную "Дымовуха" на Сущевской улице в центре Москвы из-за нарушения запрета на работу в период распространения коронавируса. Управлением возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП, которая предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. В настоящее время кальянная опечатана.
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