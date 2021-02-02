Кальянную на Сущевской улице опечатали за работу в период пандемии COVID-19

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Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали кальянную "Дымовуха" на Сущевской улице в центре Москвы из-за нарушения запрета на работу в период распространения коронавируса, сообщил главный специалист-эксперт управления Шамиль Мустафаев.

"В управление Роспотребнадзора поступила информация от Объединения административно-технических инспекций Москвы о функционировании кальянной "Дымовуха" по адресу улица Сущевская, дом 25, строение 1, в нарушение указа мэра. Управлением возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП, которая предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. В настоящее время кальянная опечатана", – сказал Мустафаев.

Он отметил, что в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.

Ранее столичный Роспотребнадзор опечатал кальянную HookahPlace на улице Мясницкой за нарушение требования о запрете работы в период распространения COVID-19.