Роспотребнадзор утвердил новый СанПиН по инфекционным заболеваниям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила новые санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) профилактики инфекционных заболеваний, которые будут действовать в России до 1 сентября 2027 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
"Утвердить санитарные правила и нормы<...> Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", – говорится в документе.
Отмечается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2021 года.
Ранее Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей до 2027 года. Новые требования вступили в силу с 1 января 2021 года. В них говорится о доступности школы для учащихся. В городе она должна быть в 500–800 метрах, а в селе – на удаленности 1 километра или дальше при условии организации транспорта.
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