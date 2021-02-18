Роспотребнадзор утвердил новый СанПиН по инфекционным заболеваниям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила новые санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) профилактики инфекционных заболеваний, которые будут действовать в России до 1 сентября 2027 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

"Утвердить санитарные правила и нормы<...> Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", – говорится в документе.

Отмечается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2021 года.

Ранее Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей до 2027 года. Новые требования вступили в силу с 1 января 2021 года. В них говорится о доступности школы для учащихся. В городе она должна быть в 500–800 метрах, а в селе – на удаленности 1 километра или дальше при условии организации транспорта.