Утверждены новые санитарные требования к организациям воспитания и отдыха детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей до 2027 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Новые требования вступят в силу с 1 января 2021 года. В них говорится о доступности школы для учащихся. В городе она должна быть в 500–800 метрах, а в селе – на удаленности 1 километра или дальше при условии организации транспорта.
Также для детей, которые находятся на занятиях больше 4 часов, должно быть организовано горячее питание. Урок должен длиться не более 45 минут, а перемена должна составлять минимум 10 минут. Чтобы дети не переутомлялись, в среду или четверг должен быть облегченный день.
Кроме того, на физкультуре непосредственно упражнения должны занимать минимум 70% урока. Также уточняется, что если экзамен идет больше 4 часов, то учеников должны кормить.
Помимо этого, новые правила предусматривают обязательное отопление в школах, наличие горячей и холодной воды, а также запрет использования инфракрасных обогревателей.
Ранее Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 1 января 2022 года.
В числе основных требований – запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, термометрия детей и взрослых, а также изоляция тех, у кого наблюдаются признаки ОРВИ.
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