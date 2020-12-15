Департамент образования Москвы назвал дату начала записи детей в первый класс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Запись на прием детей в первый класс начнется с 1 апреля 2021 года в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента образования и науки.

В ведомстве отметили, что время старта приема заявлений обусловлено приказом Минпросвещения от 2 сентября 2020 года. Подчеркивается, что процедура записи детей в первый класс не изменилась по сравнению с прошлогодними практиками.

"Основная часть воспитанников дошкольных групп автоматически переходит в 1-й класс своей же школы, регистрация электронного заявления в данном случае не требуется. Те семьи, которые хотят выбрать другую образовательную организацию или чей ребенок не получал дошкольное образование, для записи в 1-й класс могут зарегистрировать электронное заявление на официальном сайте мэра Москвы", – заявили в департаменте.

В ведомстве добавили, что родители имеют право на выбор среди трех образовательных учреждений. Одно из них должно быть по закрепленной территории.

Ранее в Москве состоялся первый общегородской педсовет в формате онлайн. В частности, на нем обсудили развитие цифровой грамотности и культуры в столичных школах. Участники педсовета поговорили о том, как перестать бояться высоких технологий, и о предотвращении зависимости школьников от гаджетов.