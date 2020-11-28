Москвичам рассказали о нововведениях в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В городских школах начнут работать цифровые кураторы "Московской электронной школы". Благодаря им получится упростить работу с сервисом для педагогов, учащихся и родителей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В столице прошел круглый стол "Московская электронная школа. Актуальные вопросы. Командная работа. Перспективы и развитие". Его участники поговорили о модернизации МЭШ, новых функциях, анализе данных.

Помимо того, планируется создание Центра управления проектами "МЭШ". Участники мероприятия ответили на вопросы администраторов электронных журналов.

"Мы планируем проведение масштабных исследований удобства использования интерфейсов "МЭШ", их оптимизацию, будем проводить много тестирований с пользователями, а также собирать предложения по развитию и улучшению", – поделился замдиректора "ТемоЦентра" Юрий Куприянов.

Ожидается, что Центр управления проектами потребуется для консультирования ДИТ по вопросам, касающихся модернизации и развития МЭШ. Специалисты помогут в разработке концепций и задач для внедрения новых функций сервиса.

В результате цифровые кураторы будут собирать аналитику по использованию материалов и функций. Руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков сказал, что для успеха важна роль командной работы. "При вашем непосредственном участии московская школа становится и современной, и технологичной, и очень полезной", – заключил он.

Ранее говорилось, что более 430 тысяч цифровых заданий выполнили школьники за месяц обучения в МЭШ. Лидером по количеству выполненных работ стал английский язык.