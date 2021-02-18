Ресторан "Лермонтов" в Москве закрыли за нарушение мер профилактики COVID-19

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Суд на 90 дней приостановил работу ресторана "Лермонтов" на Садово-Спасской улице в центре Москвы в связи с несоблюдением мер противодействия коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства выявили нарушения в работе ресторана во время проверки 4 февраля.

"В ходе проверки выявлены многочисленные факты невыполнения противоэпидемических мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции и мероприятий, направленных на обеспечение качества и безопасности изготавливаемой пищевой продукции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в заведении не проводилось обеззараживание воздуха, отсутствовали дезинфицирующие средства для уборки помещений, кожные антисептики, маски и перчатки, а на пол не была нанесена разметка для социальной дистанции. Заведение было опечатано 8 февраля до решения суда.

"11 февраля 2021 года судьей Мещанского районного суда Москвы были вынесены постановления о привлечении юридического лица ООО "Экстра" к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ в виде приостановления деятельности предприятия общественного питания "Лермонтов" сроком на 90 суток, а также по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ в виде административного штрафа на сумму 200 тысяч рублей", – отметили в пресс-службе.

Ранее сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали кальянную "Дымовуха" на Сущевской улице в центре Москвы из-за нарушения запрета на работу в период распространения коронавируса. Администрации заведения грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.