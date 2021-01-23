Ресторан в центре столицы могут закрыть за нарушение мер профилактики COVID-19

Нарушения антиковидных мер выявили в бургерной в центре Москвы

Ресторан "ХищникСтейкs & Burgers" могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против коронавирусной инфекции. Заведение находится в Мещанском районе столицы. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Он напомнил, что в городе каждый день проводятся рейды по выявлению заведений, работающих после 23:00.

"В рамках проведения очередного рейда в ночь с 22 на 23 января 2021 года по адресу улица Кузнецкий мост, дом 18/7 был проверен ресторан "ХищникСтейкs & Burgers". В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало работать, посетителям подавались напитки и еда после 24:00", – сказал он.

По его словам, за это нарушение грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей, а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей – до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Тверской районный суд приостановил на 90 суток работу кальянной "Мята Platinum". В заведении на Цветном бульваре выявили ряд нарушений мер профилактики коронавируса. Специалисты Роспотребнадзора при осмотре кальянной обнаружили, что в заведении не проводилась дезинфекция помещений и поверхностей. Кроме того, в кальянной не было дезинфицирующих средств, а также отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха.

