Бар в Замоскворечье могут оштрафовать за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Бару "Культ" в Замоскворецком районе столицы грозит штраф до одного миллиона рублей и закрытие на 90 суток в связи с выявленными нарушениями мер противодействия коронавирусу, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Комаров.
"Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений, работающих после 23:00. В рамках проведения очередного рейда в ночь с 19 на 20 января 2021 года <...> был проверен бар "Культ". В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало работать, посетителям подавались напитки и еда после 24:00", – передает слова Комарова Агентство "Москва".
Инспектор уточнил, что за такое нарушение в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, а если оно повлекло вред для здоровья человека, его сумма увеличится до миллиона рублей. Кроме того, может быть вынесено решение о приостановке работы заведения на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что бар "Дымовуха" в Тверском районе могут оштрафовать или временно закрыть за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники ОАТИ совместно с полицией в ходе рейда обнаружили, что в баре после 00:00 находились посетители.
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