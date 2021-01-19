Бар "Дымовуха" могут оштрафовать за нарушение мер профилактики COVID-19

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Бар "Дымовуха" в Тверском районе могут оштрафовать или временно закрыть за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Сергей Михайлов.

Уточняется, что заведение расположено по адресу улица Сущевская, дом 25, строение 1.

"Заведение продолжало обслуживать посетителей после 00:00. Помимо этого, посетители курили кальяны, что противоречит указу мэра Москвы о запрете этой услуги в заведениях общественного питания столицы", – приводит Агентство "Москва" слова Михайлова.

Он подчеркнул, что за выявленные нарушения заведение могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей – до миллиона рублей. Также бару могут выписать постановление о временной приостановке деятельности на 90 суток.

Ранее сообщалось, что бару "Менделеев" в центре Москвы может грозить штраф за нарушение мер профилактики COVID-19. Сотрудники ОАТИ совместно с полицией в ходе рейда обнаружили, что в баре после 00:00 находились люди.

